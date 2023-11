خوشی ہے کہ ایک بھارتی نے ہی میرا ریکارڈ توڑا، سچن ٹنڈولکر

نئی دہلی: لیجنڈری کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے اپنی سب سے زیادہ سنچریوں کا تاریخی ریکارڈ توڑنے اور نیا سنگ میل عبور کرنے پر ویرات کوہلی کو انوکھے انداز سے مبارک باد پیش کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔

سچن ٹنڈولکر نے ویرات کوہلی کی بطور بلے باز تعریف کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا اور بتایا کہ ’جب پہلی بار ڈریسنگ روم میں تم (ویرات کوہلی) سے ملا تو تم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مذاق میں میرے پاؤں چھوئے تھے، جس پر میں اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کرپارہا تھا‘۔

سچن نے لکھا کہ ’اس کے بعد تم نے اپنی صلاحیتوں اور جنون سے میرا دل جیت لیا، میں بہت خوش ہوں کہ ایک نوجوان کھلاڑی ویرات کوہلی کی صورت میں سامنے آیا۔

The first time I met you in the Indian dressing room, you were pranked by other teammates into touching my feet. I couldn’t stop laughing that day. But soon, you touched my heart with your passion and skill. I am so happy that that young boy has grown into a ‘Virat’ player.

I… pic.twitter.com/KcdoPwgzkX

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 15, 2023