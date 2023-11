امیتابھ بچن کو ورلڈ کپ کا فائنل نہ دیکھنے کی وارننگ مل گئی

بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار اور بِگ بی کے نام سے مشہور امیتابھ بچن کو آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا فائنل میچ نہ دیکھنے کی وارننگ مل گئی۔

گزشتہ روز ممبئی کے وانکھڈے کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔

ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میں پہنچنے پر شاہ رخ خان، انوشکا شرما سمیت بالی ووڈ کی کئی مشہور شخصیات نے بھارتی ٹیم کو مبارکباد دی جبکہ امیتابھ بچن کی پوسٹ کے بعد تو اُنہیں ورلڈ کپ کا فائنل نہ دیکھنے کی وارننگ مل گئی۔

مزید پڑھیں: ویرات کوہلی کی 50ویں سنچری پر انوشکا شرما جذباتی

امیتابھ بچن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ “میں جب میچ نہیں دیکھتا ہوں تو بھارتی ٹیم جیت جاتی ہے”۔

بالی ووڈ بِگ بی کی پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین نے تبصروں کی برسات کردی اور اداکار کو فائنل نہ دیکھنے کا مشورہ دینے لگے۔

ایک صارف نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپیل کی اور کہا کہ “برائے مہربانی سر آپ فائنل میچ نہیں دیکھنا”۔

ایک اور صارف نے کہا کہ “بچن جی! غلطی سے بھی ورلڈ کپ کا فائنل میچ نہیں دیکھ لینا”۔

امن نامی صارف نے امیتابھ بچن کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ “اگر آپ نے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا تو ہم آپ کا گیم شو ‘کون بنے گا کروڑ پتی’ کبھی نہیں دیکھیں گے”۔

کمال کمار نامی صارف نے کہا کہ “آپ ورلڈ کپ کا فائنل نہ دیکھنے کی قربانی دے دیں پھر ہم ایک ساتھ بھارت کی جیت کا جشن منائیں گے”۔

If so, please sacrifice watching for India to win and we will celebrate the win together sir

— kamal kumar (@kamalkumarBJD) November 15, 2023