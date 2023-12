"ڈنکی" کی ریلیز سے قبل 24 بچوں کے باپ کی شاہ رخ خان کو دھمکی

ممبئی: بالی ووڈ کے میگا اسٹار شاہ رخ خان کی نئی آنے والی فلم “ڈنکی” کی ریلیر سے قبل اُنہیں 24 بچوں کے باپ نے بھاری نقصان کی دھمکی دے دی۔

شاہ رخ خان اکثر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے مداحوں کے لیے سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں جس میں وہ مداحوں کی جانب سے پوچھے جانے والے تمام سوالات کے جواب دیتے ہیں۔

اب شاہ رخ خان نے اپنی فلم “ڈنکی” کی ریلیز سے قبل ایک بار پھر ایکس پر “ASK SRK” سیشن رکھا جس میں ایک مداح نے اداکار کو ایسی انوکھی دھمکی دی کہ وہ مداح کو جواب دینے پر مجبور ہوگئے۔

عبدالرحمٰن نامی مداح نے شاہ رخ خان سے مخاطب ہوتے ہوئے دھمکی دی کہ “مجھ سے محبت کریں ورنہ میں اپنی 4 بیویوں، 24 بچوں اور 50 پڑوسیوں کو ڈنکی دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا”۔

مداح نے دھمکی دینے کے بعد شاہ رخ خان سے پوچھا کہ “کیا آپ اتنا بڑا نقصان برداشت کر سکیں گے؟”

شاہ رخ خان نے مداح کی مزاحیہ دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ “بھائی تو ویسے ہی اتنا مصروف رہتا ہوگا، کہاں ملے گا وقت کچھ بھی اور کرنے کا”۔

اداکار نے مزید کہا کہ “اپنے بچوں اور بیگمات کے ساتھ وقت گُزارو، بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آوْ اور اپنی ساری بیویوں کو فلم ‘ڈنکی’ دکھانے لے کر جانا”۔

Bhai tu waise hi itna busy rehta hoga kahaan milega time kuch bhi aur karne ka. Please spend time with your kids and wives….play with the kids and take the wives for the film. #Dunki https://t.co/s5ee7jjfCq

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 2, 2023