دھونی پاکستانی کھانوں کے دل دادہ نکلے؛ مداح کو بھی مشورہ دے ڈالا

نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ایم ایس دھونی نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کرتے ہوئے ایک مداح کو مشورہ دیا کہ اگر وہ لذیذ پکوان کے شوقین ہیں تو پاکستان جائیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ممتاز وکٹ کیپر ایم ایس دھونی کو پاکستانی کھانوں کے گُن گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

دھونی نے بتایا کہ پاکستان میں جب بھی گیا، وہاں کا کھانا ہمیشہ سب سے اچھا پایا اور میں پاکستانی کھانوں کا مداح بن گیا ہوں۔ اس موقع پر دھونی نے اپنے ایک مداح کو بھی پاکستانی پکوان کھانے کا مشورہ دیدیا۔

دھونی نے اپنے مداح سے کہا کہ آپ کو لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بار پاکستان ضرور جانا چاہیے۔

‘You should go to Pakistan once for the food.’ MS Dhoni pic.twitter.com/2SLZIxKASl

— Taimoor Zaman (@taimoorze) December 29, 2023