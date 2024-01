بھارتی کرکٹر بھی جاوید میانداد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

بھارتی کرکٹر روی ایشون بھی سابق لیجنڈری پاکستانی اسٹار جاوید میانداد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ایک صارف نے روی ایشون کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ جاوید میانداد اسپین کھیلنے کے ماہر تھے، آج کے بلےبازوں میں انکی آدھی مہارت بھی نہیں ہے۔

جس پر بھارتی آف اسپنر روی ایشون نے جواب دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ میں آپ کے نقطہ نظر سے بالکل متفق ہوں، وہ ایک شاندار کرکٹر تھے تاہم اس دور میں اس چیز جو مشکل کا سبب بنتی ہے وہ (ڈی آر ایس) ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بالر کیخلاف یہ جنگ جیت جاتے۔

واضح رہے کہ جاوید میانداد کا بھارت کے خلاف ون ڈے میچوں میں شاندار ریکارڈ ہے، انہوں نے روایتی حریف کیخلاف 35 مقابلے کھیلے جس میں 1 ہزار 175 رنز بنائے۔ عظیم کرکٹر کی اوسط بھارت کیخلاف 51.08 جبکہ اسٹرائیک ریٹ 72.44 کا تھا، جس میں 6 نصف سنچریاں اور 3 سنچریاں شامل تھیں۔

JM was a monster at playing spin. Today’s batters don’t even have half the skill of Javed. He is gonna win that battle quite comfortably.

