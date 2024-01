محمد شامی کو کھیلوں کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نواز دیا گیا

بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی کو کھیلوں کے سب سے بڑے ارجن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ہندوستانی صدر دروپدی مرمو نے انہیں کھیل کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا، کرکٹر کو یہ اعزاز ورلڈکپ 2023 میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے اور ٹیم کو فائنل تک پہنچانے پر دیا گیا ہے۔

ایوارڈ وصول کرتے ہوئے محمد شامی جذباتی نظر آئے، اس موقع پر فاسٹ بولر نے کہا کہ اعزاز ملنا خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے، لوگوں کی پوری عمر نکل جاتی ہے لیکن وہ اس ایوارڈ کو حاصل نہیں کر پاتے۔

اس تقریب میں محمد شامی کے علاوہ مختلف کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 269 پلئیرز کو ارجن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

President Droupadi Murmu presents the Arjuna Award 2023 to Mohammad Shami for his excellent performance.#NationalSportsAwards2023 @MdShami11 pic.twitter.com/m0NHOnvdG8

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) January 9, 2024