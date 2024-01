حیدرآباد ٹیسٹ میں انگلینڈ نے بھارت کو 28 رنز سے شکست دیدی

حیدرآباد: انگلینڈ نے بھارت کو پانچ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی۔

حیدرآباد ٹیسٹ کے چوتھے دن 231 رنز کے تعاقب میں میزبان بھارتی ٹیم 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی یوں انگلینڈ 190 رنز کے خسارے کے باوجود 28 رنز سے یہ ٹیسٹ میچ جیت گیا۔

انگلش اسپنر ٹام ہارٹلی نے دوسری اننگز میں شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 26.2 اوورز میں 62 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کیں۔

