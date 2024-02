عرفان پٹھان نے 8 برسوں میں پہلی بار اہلیہ کی نقاب کے بغیر تصویر پوسٹ کردی

نئی دہلی: بھارت کے سابق کرکٹر عرفان پٹھان نے شادی کی آٹھویں سال گرہ پر پہلی بار اپنی اہلیہ صفا بیگ کی نقاب کے بغیر تصویر پوسٹ کردی جب کہ اس سے قبل ہمیشہ ان کی تصاویر نقاب کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔

عرفان پٹھان نے سوشل میڈیا پر شادی کی آٹھویں سال گرہ پر اپنی اہلیہ کی تعریفوں کے پُل باندھ دیئے۔ انھوں نے لکھا کہ کہ زندگی کے ان 8 خوشگوار برسوں کی مبارک باد۔

عرفان پٹھان نے مزید لکھا کہ ایک ایسی شخصیت جسے لامحدود کردار بہ احسن ادا کرنا آتے ہیں۔ وہ حوصلہ بڑھانے والی، موڈ بوسٹر، ہنسی دینے والی کامیڈین، پریشانی دور کرنے والی میری ہم سفر اور دوست اور میرے بچوں کی ماں ہیں۔

Infinite roles mastered by one soul – mood booster, comedian, troublemaker, and the constant companion, friend, and mother of my children. In this beautiful journey, I cherish you as my wife. Happy 8th my love ❤️ pic.twitter.com/qAUW8ndFAJ

