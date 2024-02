پی ایس ایل9؛ ٹکٹوں کی فروخت سے قبل ہیکرز کا ویب سائٹ پر حملہ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے نویں کے ٹکٹوں کی فروخت کے آغاز سے قبل ہیکرز نے ویب سائٹ پر حملہ کردیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر لیگ نے انکشاف کیا ہے کہ پی ایس ایل ٹکٹ پارٹنرز کی ٹیکنکل ٹیم ویب سائٹ پر سائبر اٹیک کی وجہ سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش جارہی ہے۔

(http://pcb.tcs.com.pk) کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز نہیں ہوسکا۔

مزید پڑھیں: پی ایس ایل کے ٹکٹوں کی فروخت مقررہ وقت پر شروع نہ ہوسکی، شائقین پریشان

پی ایس ایل 9 کے آن لائن ٹکٹ بکنگ کی ویب سائٹ پر گزشتہ روز شام 5 بجے سے آن لائن ٹکٹ کی بکنگ شروع ہونی تھی۔

پی سی بی نے پی ایس ایل کے ٹکٹ فروخت کا معاہدہ نجی کوریئر کمپنی کے ساتھ کیا ہے۔

مزید پڑھیں: پی ایس ایل9 کا شیڈول آگیا، ٹکٹ کب ملیں گے، جانیے

پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے میچز 17 فروری سے 4 شہروں کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا فائنل 18 مارچ کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔

There has been a cyberattack on the #HBLPSL9 ticketing website (https://t.co/khPS0MOZVN). Technical team of the ticketing partners are addressing the issue with efficiency. We anticipate a swift resolution and expect the website of the service provider to be operational again…

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) February 6, 2024