کراچی: ایچ بی ایل PSL9 کے آفیشل اینتھم ”کُھل کے کھیل“ کا ٹیزر جاری کردیا گیا۔

اس گانے میں پاکستان کے صف اوّل کے گلوکار علی ظفر کا ساتھ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ نے دیا ہے۔

علی ظفر نے ایکس پر ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 9 کے آفیشل ترانے کا ٹیزر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کل بدھ کو گانا ریلیز کردیا جائے گا۔

Lemme know if you’re teased enough ?

KHUL KE KHEL – TEASER

Anthem dropping tomorrow ! #pslanthem #HBLPSL2024 #BhaeeHazirHai #cricket #league #anthem #HBLPSL pic.twitter.com/LoKd4oB614

— Ali Zafar (@AliZafarsays) February 13, 2024