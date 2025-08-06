گلوکارہ آئمہ بیگ کی شادی کی خوبصورت تصاویر سامنے آگئیں

مداحوں کی جوڑے کو زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر مبارکباد

August 06, 2025
کراچی:

معروف پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ 

آئمہ بیگ نے اپنی شادی کی باقاعدہ تصدیق کرتے ہوئے مداحوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔

آئمہ بیگ نے اپنی پوسٹ میں لکھا: "کل رات اپنے سب سے قریبی دوست سے شادی کر لی، الحمدللہ… ابھی تک خواب سا لگ رہا ہے، یہ واقعی ہو گیا۔

آئمہ بیگ نے مزید لکھا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم ایک نیا سفر شروع کر رہے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ فی الحال وہ کافی جذباتی اور مصروف ہیں، لیکن جلد اپنی مکمل تصاویر بھی شیئر کریں گی۔

ذرائع کے مطابق آئمہ بیگ اور زین احمد نے کینیڈا میں ایک سادہ مگر خوبصورت نجی تقریب میں نکاح کیا۔ 

آئمہ بیگ نے سوشل میڈیا پر اس تقریب کی چند تصاویر بھی شیئر کی ہیں جن میں دونوں خوشگوار انداز میں نظر آ رہے ہیں۔

آئمہ اور زین احمد کو گزشتہ چند ماہ سے متعدد مواقع پر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ دونوں نے انسٹاگرام پر اپنی دوستی اور تعلق کا کھلے انداز میں اظہار بھی کیا تھا۔

یاد رہے کہ اس سے قبل آئمہ بیگ کی منگنی اداکار شہباز شگری سے ہوئی تھی تاہم کچھ عرصہ بعد دونوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔

اب آئمہ بیگ نے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے اور ان کے مداح اس خوبصورت جوڑے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔

 

 
