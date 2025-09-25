بھارت نے سکھوں کو گرو نانک جنم دن تقریبات پر پاکستان جانےسےروکنےدیا، دنیابھر کے سکھوں  میں غم و غصہ

بھارتی وزارت داخلہ کے ایک  ںسرکاری نوٹس میں سنگین سیکیورٹی صورت حال کا بہانہ بنایا گیا ہے

ویب ڈیسک September 25, 2025
facebook whatsup

بھارت نے سکھوں کو  گرو نانک جنم دن تقریبات پر پاکستان جانے سے روکنےدیا جس پر دنیا بھر کے سکھوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔

بھارتی حکومت نے سکھ برادری کے بنیادی مذہبی حقوق کی کھلم کھلا پامالی کرتے ہوئے گرو نانک دیو جی کے پرکاش پورب کے موقع پر پاکستان جانے والے سکھ یاتریوں کے جتھے پر پابندی لگا دی ہے۔

بھارتی وزارت داخلہ کے ایک  ںسرکاری نوٹس میں سنگین سیکیورٹی صورت حال کا بہانہ بنایا گیا ہے، سکھ تنظیمیں بھارت کے جھوٹے دعویٰ کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔

بھارت کو سکھوں کی مذہبی زیارتوں پر اعتراض ہے مگر پیسے کمانے کیلئے پاکستان کیخلاف ایشیا کپ میں  کرکٹ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔

بھارت کی مذہبی شدت پسندی کے سبب ، سکھ اس سال ننکانہ صاحب، کرتار پور، ڈیرہ صاحب ، پنجہ صاحب کی زیارت سے محروم رہیں گے۔

وزیر اعلیٰ مشرقی پنجاب  نے کہا کہ مودی حکومت مشرقی پنجاب کو اس کے جائز حقوق نہیں دے رہی۔

بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی نے سوال کیا کہ کرکٹ میچ تو چل سکتے ہیں لیکن سکھ مذہبی یاتری نہیں جا سکتے؟"

سنگھ سبھا چندی گڑھ  نے کہا کہ سکھوں کو کرتار پورہ جانے سے روکنے کا فیصلہ  سکھ برادری کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے-

سکھ فیڈریشن برطانیہ نے بھارتی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا دہرا معیار ہے۔ سکھوں کی پاکستان سے نہ فلمیں ہو سکتی ہیں نہ مذ ہبی مقامات زیارتیں جبکہ بی جے پی حکومت اپنے مالی مفادات کے لئے کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے سکتی ہے-
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نیا جیمز بانڈ 007 کون ہوگا ؟ میکرز کو نئے چہرے کی تلاش

نیا جیمز بانڈ 007 کون ہوگا ؟ میکرز کو نئے چہرے کی تلاش

Sep 25, 2025 02:19 PM |
معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

 Sep 25, 2025 01:22 PM |
حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

 Sep 25, 2025 12:52 PM |

رائے

1984

1984

 Sep 25, 2025 01:58 AM |
پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

 Sep 25, 2025 01:53 AM |
اخبار بینی کا دن

اخبار بینی کا دن

Sep 25, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ خطے میں نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کا آغاز ہے؛ ایران

Express News

میئر لندن کا امریکی صدر کو کرارا جواب؛ میں ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرایے کے رہتا ہوں

Express News

کولکتہ میں ریکارڈ توڑ بارشوں نے تباہی مچادی؛ تعلیمی ادارے، قونصل خانہ بند؛ 12 ہلاکتیں

Express News

بھارت، جھارکھنڈ یورینیم ذخائر مودی کے جنگی جنون کی نذر، عوام تابکار خطرات سے دوچار

Express News

انڈونیشیا کا بڑا فیصلہ؛ غزہ میں امن فوج کیلیے 20 ہزار سے زائد اہلکار بھیجنے کا اعلان

Express News

لداخ میں بی جے پی کا دفتر اور بھارتی فوجی گاڑی نذرِ آتش؛ 4 مظاہرین ہلاک، 70 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو