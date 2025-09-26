بالی ووڈ فلم ’’ہیرا پھیری‘‘ سے متعلق ڈائریکٹر نے حیرت انگیز انکشاف کردیا

بالی ووڈ کی معروف کامیڈی فلم ’ہیرا پھیری‘ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پریادرشن نے اس فلم کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم درحقیقت ایک مکمل ریمیک تھی، جس میں کوئی بھی ڈائیلاگ اصلی نہیں تھا بلکہ سب کا ترجمہ کیا گیا تھا۔
68 سالہ ہدایت کار نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ’’میں عام طور پر فلموں میں کافی تبدیلیاں کرتا ہوں، لیکن ’ہیرا پھیری‘ مکمل طور پر ریمیک تھی۔ یہ فلم جس طرح کی تھی، ویسی ہی بنائی گئی تھی۔‘‘ انہوں نے اعتراف کیا کہ فلم کے لیے ہندی میں کوئی اصلی ڈائیلاگ نہیں لکھے گئے تھے، بلکہ سب کا ترجمہ کیا گیا تھا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2000 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم دراصل 1989 کی ملیالم فلم ’رامجی راؤ‘ کا ریمیک تھی، جس میں اکشے کمار، سنیل شیٹی اور پریش راول نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ فلم کو ناظرین نے اس قدر پسند کیا کہ اس کے دو سیکوئلز بھی بنائے گئے۔
پریادرشن نے ریمیکس بنانے کے اپنے طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی اداکاروں کو اصل فلم نہیں دکھاتے۔ انہوں نے کہا ’’میں نے یہ غلطی صرف ایک بار کی تھی جب میں ملیالم فلموں کے تیلگو ریمیکس بنا رہا تھا۔ میں نے موہن لال کی فلمیں اداکاروں کو دکھائیں تو انہوں نے ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہر ایک کی باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے۔‘‘
یہ انکشاف فلم کے مداحوں کے لیے خاصا حیرت کا باعث ہے، جنہوں نے اس فلم کو بالی ووڈ کی بہترین کامیڈی فلموں میں سے ایک مانا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس فلم کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے، جہاں اس کے ڈائیلاگس اور سینز میمز اور کلپس کی شکل میں وائرل ہوتے رہتے ہیں۔
پریادرشن کا یہ بیان فلم انڈسٹری میں ریمیکس کے عمل پر روشنی ڈالتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح ایک کامیاب فلم کو دوسری زبان میں ڈھالا جا سکتا ہے۔