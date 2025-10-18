نیلی آنکھوں والے بچے کی پیدائش کیلئے خاتون نے اپنی ہی آنکھیں تبدیل کروالیں

ماہرین نے اس عمل کو نہ صرف خطرناک بلکہ غیر سائنسی قرار دیا ہے

ویب ڈیسک October 18, 2025
روس میں ایک خاتون نے مبینہ طور پر نیلی آنکھوں والے بچے کی خواہش میں اپنی ہی آنکھوں کا رنگ تبدیل کروالیں۔

مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، خاتون کا ماننا تھا کہ اگر وہ آپریشن کے ذریعے نیلی آنکھوں والی بن جائیں تو اُن کے بچے کی آنکھیں بھی نیلی ہوں گی۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک غیر منظور شدہ کاسمیٹک سرجری کروائی، جس میں آئرس امپلانٹ کے ذریعے آنکھوں کا رنگ بدلا گیا۔

تاہم ماہرین نے اس عمل کو نہ صرف خطرناک بلکہ غیر سائنسی قرار دیا ہے، کیونکہ بچے کی آنکھوں کا رنگ جینیاتی عوامل پر منحصر ہوتا ہے نہ کہ والدین کی سرجری یا بعد میں بدلی گئی جسمانی خصوصیات پر۔

ڈاکٹروں کے مطابق، ایسی سرجری سے بینائی متاثر ہونے، کارنیا کو نقصان پہنچنے اور اندھاپے تک کا خطرہ رہتا ہے۔

اس واقعے نے روس میں کاسمیٹک سرجری کے اخلاقی اور سائنسی حدود پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
