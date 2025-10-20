روس سے تیل خریدا تو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ٹرمپ نے بھارت کو ایک بار پھر وارننگ دے دی

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکا اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے

ویب ڈیسک October 20, 2025
facebook whatsup

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے روس سے تیل کی خریداری جاری رکھی تو اس پر بھاری ٹیرف برقرار رہیں گے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت روسی تیل نہیں خریدے گا، تاہم اگر نئی دہلی نے اس وعدے سے انحراف کیا تو اسے معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکا اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ “ہم چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں، لیکن چین کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ نایاب معدنیات کے معاملے میں کھیل کھیلیں۔”

ٹرمپ نے مزید کہا کہ کولمبیا پر ٹیرف کے حوالے سے مزید اعلان پیر کو متوقع ہے۔

یاد رہے کہ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کے دوران کہا تھا کہ مودی نے روسی تیل کی خریداری بند کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم امریکی انتظامیہ بھارت کی توانائی پالیسی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں ایسا منظر ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا؛ ٹرمپ کے داماد بھی بول پڑے

Express News

اتحادی ممالک غزہ میں فوجی قوت کیساتھ گھس کر حماس کو سبق سکھانے کیلیے تیار ہیں؛ ٹرمپ

Express News

اسلحہ پھینک دیں تو حماس کے بعض رہنماؤں کو معافی مل سکتی ہے؛ نائب امریکی صدر

Express News

اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں غزہ کے حوالے کردیں؛ مجموعی تعداد 135 ہوگئی

Express News

ابراہیمی معاہدہ؟ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو صدر ٹرمپ سے امریکا میں ملاقات کریں گے

Express News

اسرائیل راہداری کھولے، غزہ میں انسانی امداد کی اشد اور فوری ضرورت ہے؛ فرانس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو