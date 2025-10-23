آزاد کشمیر حکومت کیساتھ اتحاد قائم رکھا جائے یا نہیں؟ پیپلز پارٹی قیادت کا اجلاس کل طلب

اسلام آباد:
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی نے کل زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کرلیا، اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور متوقع ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اجلاس طلبی کی تصدیق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری انفارمیشن جاوید ایوب نے کی ہے۔ اجلاس کی صدارت فریال تالپور کریں گی، کشمیر افیئرز کی انچارج خصوصی طور پر شریک ہوں گی۔
صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چوہدری یاسین کی قیادت میں کور ٹیم اور مرکزی عہدے دار شریک ہوں گے، اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے یا ختم کرنے پر غور متوقع ہے۔
ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی حکومت سے علیحدگی یا تبدیلی کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہے، رواں ماہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا یہ چوتھا اہم اجلاس ہوگا۔
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے اپنی تجاویز شریک چیئرمین آصف علی زرداری تک پہنچا دی ہیں، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی بھی اجلاس میں شرکت متوقع ہے، اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورت حال پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔