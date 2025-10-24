ڈی آئی خان میں 2 دھماکے، پولیس چیک پوسٹ تباہ، ایس پی آپریشنز سمیت 3 اہلکار شہید

شہید اہل کاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک October 24, 2025
ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 دھماکے ہوئے، جس میں ایس پی آپریشنز سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔

پولیس کے مطابق ہنگو کے علاقے میں 2 زور دار دھماکے ہوئے، جس میں ایس پی آپریشن اسد زبیر اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے جب کہ دیگر اہل کار زخمی ہوئے ہیں۔

مقامی ذرائع کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔   قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں  لیا ہے جب کہ ریسکیو اداروں نے شہدا کی لاشوں اور زخمی اہل کاروں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا ہے۔

حکام نے بتایا کہ دہشت گردوں کی جانب سے ہنگو کے علاقے غلمینا میں پولیس کی چیک پوسٹ کو بارودی مواد کے دھماکے سے اُڑایا گیا، تاہم اس میں کسی قسم کا کوئی  جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ بعد ازاں ایس پی آپریدنز اسد زبیر اہل کاروں کے ساتھ جائے وقوع پر روانہ ہو رہے تھے تو اس دوران دہشت گردوں نے داربن کے مقام پر پولیس کی گاڑی کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا۔
