شریاس تالپڑے اور الوک ناتھ پر کروڑوں کے فراڈ کیس میں ملوث ہونے کا الزام، مقدمہ درج

بالی ووڈ کے معروف اداکار شریاس تالپڑے اور الوک ناتھ ایک بڑے مالیاتی فراڈ کیس میں ملوث قرار دیے گئے ہیں۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دونوں اداکاروں کیخلاف یہ مقدمہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں درج کیا گیا ہے، جہاں ملزمان پر سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع کا جھانسہ دے کر اُن کے پیسے ذاتی استعمال میں لانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس اسکیم میں شامل افراد نے عوام کو پرکشش منافع کے وعدوں سے متاثر کر کے سرمایہ لگانے پر آمادہ کیا۔ تاہم جب منافع کی ادائیگی رک گئی اور سرمایہ ختم ہو گیا تو معاملہ منظرِ عام پر آیا، جس کے بعد ریاستی تحقیقاتی اداروں نے تفتیش شروع کر دی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ معروف فنکاروں کے نام اس کیس میں آنے سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ اُٹھی ہے اور یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ سرمایہ کاری سے متعلق دھوکہ دہی کے ایسے نیٹ ورک کتنے پھیل چکے ہیں کہ فنکار بھی جن میں شامل ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوکر بھی ایسی سرمایہ کاری میں پیسے لگا دیتے ہیں۔
اتر پردیش پولیس کے ترجمان کے مطابق شریاس تالپڑے اور الوک ناتھ سے تحقیقات کی جاری ہیں اور تمام ملزمان کو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔
تاہم اس حوالے سے تاحال شریاس تالپڑے اور الوک ناتھ کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ان کے وکلا کی جانب سے جلد مؤقف سامنے آنے کی توقع ہے۔