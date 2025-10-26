وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ، بینائی کے مسائل سے دوچار معمر افراد کیلئے نئی امید

واضح رہے کہ یہ امپلانٹ مکمل “قدرتی” بینائی واپس نہیں لاتا۔

ویب ڈیسک October 26, 2025
facebook whatsup

نئی تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ بینائی ے انتہائی شدید مسائل والے معمر افراد میں ایک وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ بینائی کی کافی حد تک بحالی ممکن بنا سکتا ہے۔

یہ امپلانٹ خاص طور پر Age‑related Macular Degeneration (اے ایم ڈی) کے شکار معمر مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں آنکھ میں مرکزی ریٹینا کے خلیات ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔

امپلانٹ کا نظام کچھ یوں کام کرتا ہے کہ ایک 2 × 2 ملی میٹر کا وائرلیس چِپ ماتھے کے نیچے ریٹینا کی اُس جگہ امپلانٹ کیا جاتا ہے جہاں روشنی محسوس کرنے والے خلیات ختم ہو چکے ہوں۔ ایک کیمرہ ماؤنٹڈ عینک تصاویر لیتا ہے، انہیں انفرا ریڈ روشنی کی صورت میں چپ پر بھیجتا ہے اور چپ ان سگنلز کو برقی سگنلز میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ریٹینا اور پھر دماغ کو بصری معلومات پہنچ سکے۔

کلینیکل ٹرائلز میں تقریباً 32 مریض جنا کا 12 ماہ بعد جائزہ لیا گیا، ان میں سے 26 نے کافی بہتر بینائی کی بہتری پائی۔

مریضوں نے کہا کہ وہ دوبارہ خطوط پڑھنے، الفاظ پہچاننے اور روزمرہ معمولات میں بصری معاونت حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔

تاہم واضح رہے کہ یہ امپلانٹ مکمل “قدرتی” بینائی واپس نہیں لاتا۔ فی الحال بصارت بلیک-اینڈ-وائٹ کی حد تک ہوتی ہے، رنگین یا نفیس بصارت نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

سپارکو کا ریموٹ سینسنگ جیو اے آئی فاریسٹری سے متعلق تربیتی کورس کا انعقاد

Express News

انسٹاگرام نے ریلز سے متعلق نیا فیچر متعارف کرا دیا

Express News

وائرلیس آنکھ کا امپلانٹ، بینائی کے مسائل سے دوچار معمر افراد کیلئے نئی امید

Express News

یورپی یونین کے قانون کی خلاف ورزی، انسٹاگرام و فیس بک مشکل میں

Express News

پاکستان کی جیو سائنس ایڈوانسڈ ریسرچ لیبارٹری جدید طرز پر اپ گریڈ

Express News

کم ڈیمانڈ کیوجہ سے ایپل نے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو