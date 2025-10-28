پاکستان نے آئی ٹی کی دنیا میں شاندار سنگ میل عبور کرلیا

اسلام آباد:

پاکستان نے آئی ٹی کی دنیا میں شاندار سنگ میل عبور کرلیا۔

ایس آئی ایف سی کے ساز گار ماحول کی بدولت پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ 

2024 میں پاکستانی اپلیکیشن ڈیولپر نے 1,053 موبائل ایپلیکیشنز کی کامیاب لانچنگ کا ایک بڑا سنگ میل عبور کرلیا، پاکستان کا خطے میں ابھرتا ہوا موبائل ایپلیکیشن ڈیولپر حب بننا آئی ٹی کے شعبے کی شاندار کامیابی ہے۔

پاکستانی موبائل ایپلیکیشنز کی 'اینڈرائیڈ' اور 'آئی او ایس' پلیٹ فارمز پر عالمی مانگ میں اضافہ ہوا ہے جو پاکستانی ایپلیکیشن ڈیولپرز کی عالمی پذیرائی کا ایک ثبوت ہے۔

سال 2024 میں پاکستانی ڈویلپرز کی جانب سے 764 اینڈرائیڈ اور 289 آئی او ایس ایپلیکیشنز کا اجراء کیا گیا، پاکستان نے فلپائن، انڈونیشیا، میکسیکو اور مصر جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آئی ٹی سیکٹر میں نیا عالمی مقام حاصل کیا۔

پاکستانی موبائل ایپلیکیشنز کی عالمی مقبولیت کی بدولت غیر ملکی  سرمایہ کاروں کا  اعتماد بحال ہوا ہے، ایس آئی ایف سی کی پالیسیز پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری اور ترقی کو تیز رفتار بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔
