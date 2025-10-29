رات کو زیادہ روشنی ادھیڑ عمر افراد میں کِن سنگین بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے؟

رات کو زیادہ روشنی کا ہونا ادھیڑ عمر افراد میں صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر فالج اور ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔
تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ رات میں زیادہ روشنی کی موجودگی نیند کے معیار کو متاثر کرتی ہے، جو کہ قلبی اور دماغی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔
یہاں کچھ وجوہات درج کی جارہی ہیں جن کی بنا پر زیادہ روشنی فالج اور ہارٹ فیلیئر کے خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے:
نیند میں خلل: زیادہ روشنی رات کو نیند کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے، اور نیند کی کمی یا بے آرام نیند مختلف صحت کے مسائل، جیسے کہ دل کی بیماریوں، فالج اور ہارٹ فیلیئر کا سبب بن سکتی ہے۔
ہرمونل توازن میں تبدیلی: نیند کی کمی سے جسم میں کورٹیسول (stress hormone) اور دیگر ہارمونز کی سطح بڑھ سکتی ہے، جو کہ قلبی اور دماغی صحت کے لئے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔
دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی: رات کو زیادہ روشنی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جو ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھاتی ہے۔
مائکرو سلیپ اور دماغی دباؤ: رات کو زیادہ روشنی دماغ کو سونے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے مائکرو سلیپ (مختصر نیند) اور دماغی دباؤ بڑھ سکتا ہے، جو طویل عرصے میں فالج کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔