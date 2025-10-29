رات کو زیادہ روشنی ادھیڑ عمر افراد میں کِن سنگین بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے؟

زیادہ روشنی رات کو نیند کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے

ویب ڈیسک October 29, 2025
facebook whatsup

رات کو زیادہ روشنی کا ہونا ادھیڑ عمر افراد میں صحت کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر فالج اور ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔

تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ رات میں زیادہ روشنی کی موجودگی نیند کے معیار کو متاثر کرتی ہے، جو کہ قلبی اور دماغی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔

یہاں کچھ وجوہات درج کی جارہی ہیں جن کی بنا پر زیادہ روشنی فالج اور ہارٹ فیلیئر کے خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے:

نیند میں خلل: زیادہ روشنی رات کو نیند کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے، اور نیند کی کمی یا بے آرام نیند مختلف صحت کے مسائل، جیسے کہ دل کی بیماریوں، فالج اور ہارٹ فیلیئر کا سبب بن سکتی ہے۔

ہرمونل توازن میں تبدیلی: نیند کی کمی سے جسم میں کورٹیسول (stress hormone) اور دیگر ہارمونز کی سطح بڑھ سکتی ہے، جو کہ قلبی اور دماغی صحت کے لئے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔

دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی: رات کو زیادہ روشنی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے، جو ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھاتی ہے۔

مائکرو سلیپ اور دماغی دباؤ: رات کو زیادہ روشنی دماغ کو سونے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے مائکرو سلیپ (مختصر نیند) اور دماغی دباؤ بڑھ سکتا ہے، جو طویل عرصے میں فالج کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

Oct 31, 2025 11:14 PM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان میں ذہنی امراض بڑھ گئے، گزشتہ سال 1 ہزار افراد نے خودکشی کرلی

Express News

عمومی وائرل انفیکشن بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں

Express News

مٹاپے کا سبب بننے والے پانچ نئے جینز دریافت

Express News

کراچی کی ٹوٹی سڑکوں کیوجہ سے نوجوان کن امراض میں مبتلا ہورہے ہیں؟

Express News

سندھ میں ایڈز کے بڑھتے کیسز، ہم جنس پرستی اہم وجوہات میں سے ایک قرار

Express News

رات کو زیادہ روشنی ادھیڑ عمر افراد میں کِن سنگین بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو