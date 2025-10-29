پنجاب میں  عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟

لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کی جانب سے عدم پیروی پر بانی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کردی

ویب ڈیسک October 29, 2025
فوٹو: فائل
لاہور:

عمران خان کے خلاف پنجاب  میں کتنے مقدمات درج ہیں، اس حوالے سے وکیل نے عدالت کو آگاہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اپنے خلاف درج تمام مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست پر  سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں عمران خان کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔

دوران سماعت عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار پر 107 مقدمات درج ہیں۔

چیف جسٹس عالیہ نیلم  کے روبرو ہونے والی سماعت میں  عمران خان کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، جس پر عدالت نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کردی ۔

واضح رہے کہ 2023ء  میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ  درخواست دائر کی گئی تھی ، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں مقدمات درج ہیں ، انہیں یکجا کیا جائے۔
