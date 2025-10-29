راولپنڈی: ڈرونز کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے والا گروہ پکڑا گیا

راولپنڈی:
اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے راولپنڈی اور لاہور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈرونز کے ذریعے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی کے دوران بھیڈیاں کلاں روڈ، قصور کے قریب دو اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا۔
اے این ایف کے مطابق ملزمان کی گاڑی سے 9 کلوگرام ہیروئن، ایک کواڈ کاپٹر ڈرون اور دیگر آلات برآمد ہوئے۔ منشیات گاڑی کے خفیہ خانوں اور ذاتی سامان میں چھپائی گئی تھی۔
ابتدائی تفتیش کے دوران لاہور میں غیر قانونی ڈرون اسمبلی یونٹ کی نشاندہی ہوئی، جس پر علامہ اقبال ٹاؤن میں کارروائی کر کے ڈرون مینوفیکچرنگ یونٹ سے جدید ڈرونز، ہیگزا کاپٹرز، کواڈ کاپٹرز، فکسڈ وِنگ ہائبرڈ وی ٹول اور ڈرون ریموٹس برآمد کیے گئے۔
اے این ایف حکام نے بتایا کہ ڈرون کمپنی کے ہیڈ آف فنانس کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جو بغیر قانونی اجازت کے ڈرون اسمبلی اور مرمت میں ملوث تھا۔ ان ڈرونز کو سرحد پار منشیات اسمگلنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔
ترجمان اے این ایف کا کہنا ہے کہ منشیات اسمگلنگ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تشویشناک امر ہے، تاہم فورس جدید انسدادی اقدامات کے ذریعے ایسے نیٹ ورکس کو ناکام بنا رہی ہے۔