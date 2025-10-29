مودی نے ٹرمپ سے بچنے کے لیے آسیان سمٹ نہ جانے کا فیصلہ کیا، بلومبرگ کا بڑا دعویٰ

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی اس بار اجلاس میں شریک نہ ہو کر ٹرمپ کے غیر متوقع بیانات سے بچنا چاہتے تھے

ویب ڈیسک October 29, 2025
کوالالمپور: امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ملائیشیا میں ہونے والی آسیان سربراہی کانفرنس میں شرکت سے اس لیے گریز کیا تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اور پاکستان سے متعلق ممکنہ گفتگو سے بچا جا سکے۔

رپورٹ کے مطابق بھارتی حکام کو خدشہ تھا کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر یہ دعویٰ دہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، جس سے بھارت کے لیے سفارتی طور پر شرمندگی پیدا ہو سکتی تھی۔

بلومبرگ نے بتایا کہ مئی میں پاک-بھارت کشیدگی کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پایا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت سے جب ٹرمپ نے بھارتی برآمدات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام جزوی طور پر بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری کے باعث کیا گیا تھا۔

ذرائع کے مطابق مودی کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات بھارت کے لیے کسی واضح فائدے کا باعث نہیں بنے گی۔ گزشتہ ہفتے دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی فون کال بھی نئی دہلی کی توقعات پر پوری نہیں اتری۔

بلومبرگ نے لکھا کہ مودی کی آسیان سمٹ سے غیرحاضری غیر معمولی ہے، کیونکہ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے انہوں نے سوائے 2022 کے، تمام اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ 2020 اور 2021 کے اجلاس کورونا کے باعث ورچوئل طور پر منعقد ہوئے تھے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی اس بار اجلاس میں شریک نہ ہو کر ٹرمپ کے غیر متوقع بیانات سے بچنا چاہتے تھے، جو ماضی میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور جنوبی افریقا کے سیرل راما فوسا جیسے رہنماؤں کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق مودی نے اجلاس سے ورچوئل خطاب کیا، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی اور دوطرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔

بلومبرگ کے مطابق مودی اگلے ماہ جوہانسبرگ میں ہونے والے جی-20 اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں ان کی دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے، اور اگر تجارتی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو آنے والے مہینوں میں مودی اور ٹرمپ کی براہ راست ملاقات بھی ممکن ہے۔
