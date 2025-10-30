بھارت اور افغان طالبان کے روابط کے ثبوت مل گئے ہیں، خواجہ آصف

کابل نے تصادم کا راستہ اپنایا تو پاکستان جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، وزیر دفاع

ویب ڈیسک October 30, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کابل حکومت کی پشت پناہی کر رہا ہے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔

خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو دیے گئے اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان گہرے روابط ہیں اور طالبان بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ میں ملوث ہیں۔

انہوں نے کہا کہ طالبان کے ایک وزیر کی بھارت میں موجودگی کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں ہمارے بے شمار جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔

وزیر دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے افغان جارحیت کا سخت جواب دیا اور آئندہ بھی ایسی کسی بھی کارروائی پر بھرپور ردعمل دیا جائے گا۔

خواجہ آصف نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ چند ماہ قبل پاکستان نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی، اور پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے جس کا اعتراف خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ کیا ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی گئی تو اسلام آباد خاموش نہیں رہے گا۔

وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ امن کی خواہش رکھی لیکن اگر کابل نے تصادم کا راستہ اپنایا تو پاکستان جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہئیں، رہنما پی ٹی آئی

Express News

پنجاب میں مساجد کے امام کی رجسٹریشن سے متعلق حکومتی وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ، مجموعی قرض 84 ہزار ارب ہوگیا

Express News

سرکاری ملازمین کیلیے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں بڑے اضافے کی منظوری

Express News

پنجاب میں کسی بھی جماعت، فرد یا کاروبار میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور منصوبہ: پاکستان کویت کے درمیان 25 ملین ڈالر کے قرض پروگرام پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو