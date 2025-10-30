سدرہ بی بی قتل کیس میں بڑی پیشرفت: گرفتار 2 ملزمان کی ضمانت منظور، فوری رہائی کا حکم

17 سالہ سدرہ بی بی کو طلاق بعد دوسری پسند شادی پر جرگہ حکم پر قتل کیا گیا

ویب ڈیسک October 30, 2025
راولپنڈی میں غیرت نام پر 17 سالہ سدرہ بی بی قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جب کہ عدالت نے گرفتار 2 ملزمان کی ضمانت منظور کرکے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

گورکن راشد محمود ریکارڈ کیپر قبرستان سیف الرحمان کی ضمانتیں منظور کی گئیں، دونوں ملزمان کو 2 ۔ دو لاکھ روپے مالیت کے ضمانتی مچلکے جمع کرانیکا حکم دیا گیا۔

ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس وحید خان نے ضمانتیں منظور کیں، سترہ سالہ سدرہ بی بی کو طلاق کے بعد پسند کی دوسری شادی پر جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا۔

تھانہ پیرودھائی نے 12 جولائی کو مقدمہ درج کیا تھا، مقتولہ کا والد، بھائی، سسر، پہلا شوہر،  چچا اور جرگہ سربراہ سمیت 12 ملزم تاحال جیل میں ہیں۔

ضمانتی مچلکے ٹرائل کورٹ ایڈیشنل سیشن جج عدالت جمع کرانے ہوں گے۔
