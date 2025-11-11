ڈاکٹر نبیہا خان نے ہنی مون کے بجائے عمرے پر جانے کی خواہش کا اظہار کردیا

ڈاکٹر نبیہا اپنے شوہر اور ساس ، سسر کے ساتھ عمرے پر جائیں گی

ویب ڈیسک November 11, 2025
فوٹو اسکرین گریپ

معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈاکٹر نبیہا نے ہنی مون کی جگہ عمرے پر جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر اور ڈاکٹر نبیہا علی خان نے اپنے کم عمر دوست حارث کھوکھر سے تین روز قبل نکاح کیا ہے۔

نکاح کی یہ تقریب معروف مبلغ مولانا طارق جمیل کے گھر پر ہوئی جبکہ انہوں نے ہی نکاح پڑھایا۔

ڈاکٹر نبیہا اور اُن کے شوہر حارث کھوکھر نکاح کے بعد میڈیا پر آگئے ہیں۔ نجی ٹی وی کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے حارث کھوکھر نے کہا کہ انہیں پہاڑی علاقے، وادیاں پسند ہیں اور ہنی مون کیلیے ’میں نے نبیہا کو ویڈیوز بھی بھیجیں جبکہ ہمارا باکو جانے کا ارادہ تھا۔‘

حارث کھوکھر کے مطابق نبیہا نے ہنی مون کی بجائے عمرے پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا جس کے بعد ہم نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا ہے۔

ڈاکٹر نبیہا علی خان نے کہا کہ وہ جلد اپنے شوہر، ساس اور سسر کے ساتھ عمرہ ادائیگی کیلیے جائیں گی۔

واضح رہے کہ مولانا طارق جمیل نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا اور اُن کے گھر میں ہی نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر نبیہا کا حق مہر ایک لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔
