پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کا 45 واں اجلاس، فیلڈ مارشل کی خصوصی شرکت

آرمی مارکس مین شپ یونٹ، جہلم میں 45 ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن (پیرا) کے مرکزی اجلاس کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی۔
اس تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 45 واں پیرا سنٹرل میٹ 1 اکتوبر 2025 سے 10 نومبر 2025 تک منعقد ہوا۔ پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی، سول آرمڈ فورسز، پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان اور فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن کے 2000 سے زائد شرکاء نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی شوٹنگ کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔
پاک آرمی نے تمام چار انٹر سروسز میچز جیت کر تیسری انٹر سروسز کمبیٹ شوٹنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی ۔ پنجاب رجمنٹ نے یونٹ فائرنگ کی مہارت کا میچ گروپ جیت لیا۔ پنجاب رجمنٹ کے سپاہی محمد عرفان نے ماسٹر ایٹ آرمز کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ آرمی مارکس مین شپ یونٹ کے نائب صوبیدار عمر فاروق نے آرمی ہنڈریڈ رائفل میچ ٹرافی جیت لی۔
فیلڈ مارشل نے شرکاء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، ان کی شاندار نشانہ بازی کی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ شوٹنگ میں مہارت فوجی تربیت کا بنیادی مقصد رہنا چاہیے ۔
بعد ازاں، فیلڈ مارشل نے ملٹری کالج جہلم کی صد سالہ تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سی او اے ایس نے صد سالہ یادگار اور کالج میوزیم کا افتتاح کیا جس نے ایک صدی کی فضیلت اور ادارے کے بھرپور ورثے کو محفوظ رکھا۔
انہوں نے قیادت، نظم و ضبط اور حب الوطنی کو پروان چڑھانے میں ادارے کے کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان اور اس کی مسلح افواج میں عالمگیریوں کی خدمات کو سراہا۔ سی او ایس نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔