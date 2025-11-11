پاپوش نگر تھانے میں پولیس کے تشدد اور فائرنگ سے ملزم ہلاک 

پاپوش نگر پولیس نے 30 جولائی کو مقابلے کا مقدمہ درج کیا تھا

ویب ڈیسک November 11, 2025
پاپوش نگر تھانے میں عباس نامی ملزم کی پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد اور فائرنگ سے ہلاک ہوگیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق واقعے کے بعد عدالتی احکامات پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

مقدمہ پولیس کے سب انسپکٹر خادم حسین،کانسٹیبل اظہار الحق کے خلاف درج کیا گیا۔ نوجوان عباس کو پاپوش نگر تھانہ سے فرار ظاہر کرکے مقابلے میں ہلاک کیا گیا۔ متوفی عباس کی لاش پر تشدد کے بھی نشانات پائے گئے۔ 

پاپوش نگر پولیس نے 30 جولائی کو مقابلے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سینٹرل نے ایف ائی اے اینٹی کرپشن سرکل کو عدالتی تحقیقات کا حکم دیا۔ عدالتی احکامات پر ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج اورتحقیقات کے لئے ڈی آئی جی ویسٹ زون نے مراسلہ ارسال کیا تھا۔ 

پولیس ایف آئی آر کے مطابق ملزم لاک اپ سے باہر نکلنے پر تھانہ سے فرار ہوا تھا۔ کانسٹیبل اظہار الحق نے ملزم کو ہینڈز اپ کرنے کا جس کے دوران ملزم نے پستول چھیننے کی کوشش کی اور چھینا جھپٹی کے دوران پستول چلنے سے ملزم عباس ہلاک ہوا۔
