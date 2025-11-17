کانگو، کان کنوں کے وزن سے پل دھنس گیا، 43 افراد نیچے دب کر ہلاک

LUALABA, DR CONGO:
افریقی ملک کانگو کے صوبے لوالابا میں تانبے کی کان دھنسنے کے المناک حادثے میں 43 کان کنوں کی موت ہوگئی۔
قطری ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کان میں پل گر گیا اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد دب کر ہلاک ہوگئے۔
وزیر داخلہ نے بتایا کہ اب تک 43 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور تلاش کا عمل جاری ہے،
تاہم شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو حادثے کے مقام تک پہنچنے میں مشکلات پیش آئیں۔
امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔
اس حادثے کا سبب غیر قانونی کان کنوں کا زبردستی کان میں داخل ہونا تھا جو اس خطرناک علاقے میں کام کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر داخل ہو گئے تھے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ڈوبے ہوئے حصے پر عارضی پل بنایا گیا تھا جس پر زیادہ تعداد میں کان کنوں کے گزرنے کی وجہ سے پل گر گیا اور یہ سانحہ پیش آیا۔