امریکی گورنر نے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم کو دہشتگرد قرار دے دیا

سی اے آئی آر نے ٹیکساس گورنر کے مطالبے کو مذہبی آزادی پر ایک غیر آئینی حملہ قرار دیا

ویب ڈیسک November 20, 2025
facebook whatsup

امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے مسلمانوں کی امریکا میں سب سے بڑی اور دنیا کی چند بڑی تنظیموں میں سے ایک کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (سی اے آئی آر) کو دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ 

میڈیا رپورٹس کے مطابق گورنر نے اپنے بیان میں کہا کہ سی اے آئی آر دہشتگرد تنظیم ہے اور اس کا اثر و رسوخ صرف امریکا تک ہی محدود نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ریاست اب تنظیم کو شٹ داؤن کرسکتی ہے اور کہیں بھی زمین خریدنے پر پابندی عائد کرسکتی ہے۔ اس سے قبل گورنر نے تمام شرعی عدالتوں کی تحقیقات کا بھی حکم دیا تھا جس پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جارہا ہے۔

ٹیکساس میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (سی اے آئی آر) نے گورنر گریگ ایبٹ کی جانب سے مبینہ شرعی عدالتوں کی تحقیقات کے حکم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی پر غیر آئینی حملہ قرار دیا ہے۔ 

کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (سی اے آئی آر) نے گورنر گریگ ایبٹ کی جانب سے مبینہ شرعی عدالتوں کی تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا جس پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی پر غیر آئینی حملہ قرار دیا ہے۔

سی اے آئی آر نے شمالی ٹیکساس میں اسلامی ٹریبیونلز کے بارے میں گورنر کے دعووں کو بے بنیاد سازشی نظریات قرار دیا۔ ایک ممتاز مسلم شہری حقوق کی تنظیم نے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کی حالیہ ہدایت کی شدید مذمت کی ہے جس میں انہوں نے ریاست میں کام کرنے والی "شرعی عدالتوں" کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔

سی اے آئی آر نے ٹیکساس گورنر کے مطالبے کو مذہبی آزادی پر ایک غیر آئینی حملہ قرار دیا ہے جس کی جڑ مسلم مخالف سازشی نظریات کی بنیاد پر ہے۔

سی اے آئی آر نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا جس میں دلیل دی گئی کہ شرعی قوانین کی عدالتوں پر حملہ یہودی یا کیتھولک قوانین پر پابندی لگانے کے مترادف ہوگی۔ ادارے نے پہلی ترمیم کے ذریعے محفوظ بنیادی مذہبی حقوق پر "براہ راست حملہ" قرار دیا ہے۔

تنظیم نے گورنر ایبٹ پر "پہلی ترمیم کو نظر انداز کرنے" اور اسرائیلی حکومت کو تنقید سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے "ٹیکساس کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت" کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

برازیل، کوپ 30 موسمیاتی کانفرنس کے مقام پر آتشزدگی

Express News

ٹرمپ آج نیویارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے

Express News

دلہا کیساتھ رقص اور شادی کی رسومات لیکن رخصتی کے وقت دلہن بھاگ گئی

Express News

امریکا؛ بھارتی حکومت کا بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نقاب

Express News

امریکی صدر کا خاتون صحافی کیساتھ توہین آمیز سلوک؛ ویڈیو وائرل

Express News

امریکا کا ایف-35 یا روسی ایس یو-57، دنیا کا خطرناک جنگی طیارہ کون سا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو