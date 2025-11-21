انسداد اسمگلنگ کیلیے ملک گیر کریک ڈاؤن؛ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد

7 مختلف کارروائیوں میں نائیجیرین باشندے سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کرکے 47 کلو سے زائد منشیات برآمد کرلی گئی

ویب ڈیسک November 21, 2025
facebook whatsup

انسداد اسمگلنگ کے لیے ملک گیر کارروائیوں کے دوران  کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس فورس کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 7 الگ الگ کارروائیوں میں نائیجیرین باشندے سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 417.69 کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی، جس کی مالیت 37 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔

کراچی میں کوریئر آفس پر چھاپے کے دوران برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل میں لیڈیز پرس کے اندر چھپائی گئی 93 گرام ہیروئن پکڑی گئی۔ اسی طرح کراچی ہی میں ایک اور کارروائی میں موٹر سائیکل سوار سے 348 ہزار ڈائزیپام گولیوں کا ذخیرہ برآمد ہوا جن کا وزن 106.8 کلوگرام تھا۔

اسلام آباد ایکسپریس وے پر بس اسٹاپ سے ایک نائیجیرین شہری کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے 75 گرام کوکین ملی۔ اُدھر جی ٹی روڈ پشاور میں بس اسٹاپ کے قریب گاڑی سے 9.6 کلوگرام افیون برآمد کی گئی اور ملزم کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔

پشاور کے ناصر باغ روڈ پر یونیورسٹی ٹاور کے پاس گاڑی سے ایک کلوگرام آئس برآمد کی گئی جب کہ ملزم کو گرفتار کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں ماسٹر پلان ڈسٹرکٹ چمن سے 300 کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی جب کہ چمن بارڈر پر لاوارث خفیہ پارسل سے 130 گرام کوکین ملی۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق تمام کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی کانگریس کا مریم نواز کو خط، حکومتی اقدامات کی تعریف

Express News

آئی ایم ایف شرط نہ لگاتا تو حکومت کرپشن کی رپورٹ کبھی جاری نہ کرتی، کے پی حکومت

Express News

اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر کی برطرفی، وی سی ڈاکٹر شنواری کے خلاف کارروائی ہوسکے گی؟

Express News

کراچی، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے

Express News

دبئی ایئرشو میں بھارتی اہلکاروں کی جے ایف 17 کے ساتھ تصاویر، پاکستانی پائلٹس کی چائے کی پیش کش

Express News

دبئی ایئرشو میں جے ایف 17 تھنڈر کے چرچے، دوست ملک کو فروخت کیلیے ایم او یو پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو