انسداد اسمگلنگ کیلیے ملک گیر کریک ڈاؤن؛ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد

انسداد اسمگلنگ کے لیے ملک گیر کارروائیوں کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کرلی گئی۔
ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس فورس کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 7 الگ الگ کارروائیوں میں نائیجیرین باشندے سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 417.69 کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی، جس کی مالیت 37 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔
کراچی میں کوریئر آفس پر چھاپے کے دوران برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل میں لیڈیز پرس کے اندر چھپائی گئی 93 گرام ہیروئن پکڑی گئی۔ اسی طرح کراچی ہی میں ایک اور کارروائی میں موٹر سائیکل سوار سے 348 ہزار ڈائزیپام گولیوں کا ذخیرہ برآمد ہوا جن کا وزن 106.8 کلوگرام تھا۔
اسلام آباد ایکسپریس وے پر بس اسٹاپ سے ایک نائیجیرین شہری کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے 75 گرام کوکین ملی۔ اُدھر جی ٹی روڈ پشاور میں بس اسٹاپ کے قریب گاڑی سے 9.6 کلوگرام افیون برآمد کی گئی اور ملزم کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا۔
پشاور کے ناصر باغ روڈ پر یونیورسٹی ٹاور کے پاس گاڑی سے ایک کلوگرام آئس برآمد کی گئی جب کہ ملزم کو گرفتار کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ بلوچستان میں ماسٹر پلان ڈسٹرکٹ چمن سے 300 کلوگرام ہیروئن برآمد ہوئی جب کہ چمن بارڈر پر لاوارث خفیہ پارسل سے 130 گرام کوکین ملی۔
ترجمان اے این ایف کے مطابق تمام کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔