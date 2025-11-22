بھارتی جنگی طیارہ تیجس کیسے تباہ ہوا؟ عینی شاہدین کے اہم بیانات سامنے آگئے

دبئی میں جاری ایئرشو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ تیجس گر کر تباہ ہوگیا اور پائلٹ ہلاک ہوگیا، حادثے کے سبب بھارتی فضائیہ کو ایک بار پھر عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا ہے جب کہ عینی شاہدین نے بھی حادثےسے متعلق اپنے مشاہدات بتادیے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دبئی میں انٹرنیشنل ایئرشو جاری ہے جس میں مختلف ممالک کے طیارے اور دیگر آلات پیش کیے گئے۔
شو میں فضائی کرتب دکھاتے ہوئے بھارت کا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا، طیارے کو حادثہ ایئرشو کے آخری روز پیش آیا جس کے فوری بعد ریسکیو آپریشن شروع کردیا گیا۔
خبررساں ادارے کے مطابق ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا، حادثے کے بعد ایئر شو کو عارضی طور پر معطل کردیا گیا، گرنے والے طیارے کا پائلٹ ہلاک ہوگیا۔
خبر ایجنسی کے مطابق کچھ دن قبل تیجس طیارے کا آئل بھی لیک ہوا تھا جس کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ نے تیجس کے حادثے اور پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کردی، طیارے کو حادثہ مقامی وقت کے مطابق 2 بج کر 10 منٹ پر پیش آیا۔
بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دبئی کے آلمکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اس حادثے کے عینی شاہد میجر منوج کمار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ طیارہ ’نیگیٹو جی کرتب دکھا رہا تھا۔ وہ (پائلٹ) پہلے ہی بہت نیچے پرواز کر رہے تھے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے سنھبلے اور سیدھا زمین سے جا ٹکرائے۔‘
انڈین فوج سے وابستہ میجر منوج کمار نے کہا کہ ’پھر بالکل خاموشی تھی اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔۔۔ آگ کا بڑا گولہ تھا اور یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے جذبات کبھی محسوس نہیں کیے۔‘
دبئی ایئر شو 2025 کی ویب سائٹ کے مطابق اس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد اور 1500 کمپنیوں نے شرکت کی ہے۔
جگدیش احمد بھی اہلخانہ کے ساتھ ایئر شو دیکھنے ایئر پورٹ پر موجود تھے۔
جگدیش وریا نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اس حہاز نے 8 یا نو منٹ سے زیادہ پرواز نہیں کی اور صرف دو سے تین چکر لگائے تھے کہ یہ زمین کی جانب آنے لگا۔
انھوں نے بتایا کہ ’جب جہاز زمین سے ٹکرایا تو تین مختلف طرح کے آگ کے گولے بنے۔ تمام تماشائی کھڑے ہو گئے اور پھر تین سکینڈ کے اند اندر کریشن کی جگہ پر ایمرجنسی کی گاڑیاں پہنچ گئیں۔‘
ایئر شو کے دوران فضائی کرتب دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین ایئرپورٹ پر موجود تھے۔