13 حلقوں کے ضمنی انتخابات، پی ایم ایل ن نے 6 قومی اور 6 صوبائی نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا

اسلام آباد:
پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والے 13 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ ن نے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق غیر معمولی برتری حاصل کی ہے، اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کی خالی ہونے والی تمام نشستیں جیت لی ہیں۔
ان میں قومی اسمبلی کی 6 میں سے 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستوں پر پی ایم ایل ن کے امیدواروں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔
پیپلز پارٹی صرف مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 269 میں کامیاب ہوئی، جبکہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو غیر معمولی طور پر کم ووٹ پڑے۔
قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج
قومی اسمبلی
این اے 18 ہری پور: غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ضمنی انتخابات میں سب سے بڑا اپ سیٹ اس نشست پر ہوا، مسلم لیگ ن کے بابر نواز خان نے آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو 1,63,996 ووٹ سے شکست دی۔ یہ نشست سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔
این اے 129 لاہور: یہ نشست پی ٹی آئی کے میاں اظہر کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، جس پر موجودہ ضمنی انتخابات میں پی ایم ایل ن کے حافظ میاں محمد نعمان نے 63,441 ووٹ لے کر سب پر سبقت حاصل کی، جبکہ آزاد امیدوار ارسلان احمد 29,099 ووٹ لے سکے۔
این اے 185 ڈیرہ غازی خان 2: پی ٹی آئی کی زرتاج گل کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہونے والی اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ ن کے محمود قادر خان 82,416 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسہ 49,262 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
این اے 143 ساہیوال 3: ن لیگ کے محمد طفیل جٹ نے 1,36,223 ووٹ حاصل کیے، جب کہ آزاد امیدوار ضرار اکبر چوہدری 13,220 ووٹ لے سکے۔ یہ نشست پی ٹی آئی کے حسن نواز کی نااہلی پر ختم کی گئی تھی۔
این اے 104 فیصل آباد 10: پاکستان مسلم لیگ ن کے دانیال احمد 52,791 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے، آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید 19,262 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
این اے 96 فیصل آباد: پی ایم ایل ن کے بلال بدر چوہدری 93,909 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے، بلال بدر وزیر مملکت طلال چوہدری کے بھائی ہیں۔
صوبائی اسمبلی
پی پی 87 میانوالی: پنجاب اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بھچر کی نشست پر پاکستان مسلم لیگ ن کے علی حیدر نور خان نیازی نے 67,986 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی جبکہ آزاد امیدوار محمد ایاز خان نیازی 3,310 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
پی پی 98 فیصل آباد 1: پی ایم ایل ن کے آزاد علی تبسم 44,388 ووٹ لے کر میدان مار لیا جبکہ ان کے مخالف امیدوار محمد اجمل 35,245 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔
پی پی 115 فیصل آباد 18: اس حلقے سے پاکستان مسلم لیگ ن کے محمد طاہر پرویز 49,049 ووٹ لیکر کامیاب قرار پائے، مخالف محمد اصغر 18,098 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
پی پی 116 فیصل آباد 19: اس نشست سے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد اور پی ایم ایل ن کے امیدوار احمد شہریار 48,824 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، آزاد امیدوار ملک اصغر علی قیصر 11,429 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست بھی پی ٹی آئی کے اسمعیل سیلا کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔
پی پی 203 ساہیوال 6: پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار محمد حنیف 46,900 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ آزاد امیدوار فلک شیر 10,895 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
پی پی 73 سرگودھا: اس حلقے میں پی ایم ایل ن کے سلطان علی رانجھا نے 71,770 ووٹ لے کر میدان مار لیا، مخالف امیدوار مہر محسن رضا 12,970 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔
پی پی 269 مظفر گڑھ 2: 13 ضمنی انتخابات میں یہ واحد حلقہ تھا جہاں سے پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس قریشی نے 55,611 ووٹ لے کر ن لیگ کے امیدوار کو شکست دی۔
پولنگ کا عمل:
قبل ازیں پولنگ کل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ اس دوران ووٹرز نے اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔
انتظامیہ کے مطابق مجموعی طور پر 2 ہزار 792 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، جن میں 408 کو انتہائی حساس اور 1,032 کو حساس قرار دیا گیا تھا، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 20 ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔