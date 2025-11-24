میں ایسا شخص نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے یا بندوق تانے، فیروز خان

فیروز خان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ کے دوران اپنے اوپر لگنے والے الزامات اور ذاتی زندگی سے متعلق اہم گفتگو کی

ویب ڈیسک November 24, 2025
پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فیروز خان نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کے دوران اپنے اوپر لگنے والے الزامات اور ذاتی زندگی سے متعلق اہم گفتگو کی، اداکار کا کہنا تھا کہ میں وہ شخص نہیں جو عورت پر ہاتھ اٹھائے یا بندوق تانے۔

پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ میری کہانی بہت سادہ ہے، میرا اور ایک لڑکی کا تعلق تھا، ہر رشتے میں اچھے برے دن آتے ہیں لیکن ہمارے برے دنوں میں ایک بہت برا دن بھی آیا۔ شاید وہ ڈر گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں مجھے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔

اداکار نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو کسی عورت کو مارے یا اس پر بندوق تانے۔ اس بات پر میں کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہوں۔ میں ایسے مردوں کی عزت نہیں کرتا جو عورت پر بندوق تانیں۔

فیروز خان نے خواتین کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عورت کو ہمیشہ عزت دینی چاہیے اور کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کبھی بھی ان پر طاقت آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی کسی بھی خاتون ساتھی نے ان کے بارے میں منفی بات نہیں کی۔ جو لوگ میرے ساتھ کام کر چکے ہیں وہ میری صلاحیتوں اور میرے رویّے سے واقف ہیں۔ مجھے دوسروں کی سوچ کی پرواہ نہیں۔

اداکار نے یہ بھی کہا کہ وہ اس طرح کے تنازعات سے گزرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ انڈسٹری کے کئی لوگوں نے کہا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اس صورتحال میں ٹوٹ چکے ہوتے لیکن میں مضبوطی سے کھڑا ہوں۔
