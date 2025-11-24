لاہور:
پنجاب پولیس فلم فیسٹیول میں اوّل آنے والی کرائم تھرلر فلم "ججی" ایمازون پرائم (Amazon Prime) کے بینر تلے امریکہ اور برطانیہ میں نمائش کے لئے پیش کر دی گئی۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی فلم "ججی" کی انٹرنیشنل فورم پر پذیرائی پر ڈائریکٹر حبیب شہزاد کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کی کامیابیاں، کاوشیں اجاگر کرنے میں نجی فلم ساز اداروں کی فلمز، ڈراموں کا کلیدی کردار ہے۔
انہوں نے کہا کہ کرائم موضوعات پر معیاری اور سبق آموز فلمیں بنانے کے لئے نجی فلم ساز اداروں کی سرپرستی، حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے۔
واضح رہے کہ پنجاب پولیس نے گزشتہ سال کرائم تھیم پر فلم فیسٹیول میں نجی اداروں کی بنائی فلموں کا مقابلہ منعقد کیا تھا۔
اس مقابلے میں نجی فلم ساز ادارے (بی ایچ ایم فلمز) کی تخلیق "ججی" کو بہترین کہانی، اداکاری سمیت تمام شعبوں میں اوّل قرار دیا گیا تھا۔
پاکستان کے نامور فنکاروں توقیر ناصر، عثمان پیر زادہ اور سید نور نے پنجاب پولیس فلم فیسٹیول میں ججز کے فرائض سر انجام دیے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فلم "ججی" عالمی اور قومی سطح پر بھی متعدد ایوارڈز سمیٹ چکی ہے، فلم ججی نامی سیریل کلر کے ہاتھوں لرزہ خیز ہلاکتوں اور پھر پولیس تفتیش کے ذریعے گرفتاری کے گرد گھومتی ہے،
فلم میں پولیس تفتیش کے مختلف زاویوں اور تفتیش کے دوران پیش آنے والے حالات کی منظر کشی کی گئی ہے۔