2 کمسن بچیوں کو اسکول سے ورغلا کر زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار

لاہور:
کمسن بچیوں کو اسکول سے ورغلا کر زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق رائیونڈ کے علاقے میں 2 کمسن بچیوں سے زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ ملزم بچیوں کو اسکول سے ورغلا کر ویرانے میں لایا تھا، جہاں ڈولفن ٹیم نے دوران پٹرولنگ بچیوں کی چیخ و پکار سن کر فوری کارروائی کی۔
ترجمان کے مطابق ملزم 10 سالہ نعیمہ اور 8 سالہ ایمان کو ورغلا کر ویرانے میں لے گیا، جہاں اس نے دونوں بچیوں سے زیادتی کی کوشش کی۔ 8 سالہ ایمان کی آواز سن کر ڈولفن ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا اور بچیوں کو ریسکیو کرکے والدین کے سپرد کیا جب کہ ملزم علی رضا کو تھانہ رائیونڈ کے حوالے کردیا گیا۔
ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کی ہراسمنٹ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں ۔ خواتین و بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
6 سالہ بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار
دوسری جانب چوہنگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 سالہ مصوم بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد اسماعیل نےبچےکو ڈرا دھمکا کر بدفعلی کی، جس کی اطلاع موصول ہونے پر چوہنگ پولیس نے فوری مقدمہ درج کیا اور ملزم کو چند گھنٹوں میں ٹریس کرکے گرفتار کرلیا۔
ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی صدر رانا حسین طاہر نے کہا ہے کہ کم سن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔