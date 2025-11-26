معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی جیل سے رہا

معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو کیمپ جیل سے رہا کردیا گیا۔
ڈکی بھائی کو جیل کے پچھلے گیٹ سے گاڑی میں بیٹھا کر روانہ کیا گیا، ڈکی بھائی کی روبکار آج عدالت نے جاری کی تھی۔
ڈکی بھائی کو اگست 2025 میں لاہور ایئرپورٹ سے جوئے کی ایپس کی تشہیر کے الزام میں فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) کے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) ونگ نے گرفتار کیا تھا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بھٹو نے آج انکی رہائی کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ اگر ڈکی بھائی کسی اور مقدمے میں مطلوب یا ملوث نہیں ہیں تو انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ عدالت نے اس حوالے سے سپرنٹنڈنٹ کیمپ جیل کو باضابطہ روبکار بھی ارسال کی تھی۔
لاہور ہائیکورٹ نے گزشتہ پیر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یوٹیوبر ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت منظور کی تھی۔
سماعت کے دوران جسٹس شہرام سرور نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایسے نوعیت کے کیسز میں ضمانت نہ ہونا غیر معمولی بات ہے۔
ڈکی بھائی کے خلاف این سی سی آئی اے میں آن لائن جواء کو فروغ دینے کا مقدمہ درج ہے۔