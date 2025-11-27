شہر قائد میں پہلی بار ایمبولینس کےلیے خصوصی لین فعال

ابتدائی طور پر ایمبولنسوں کےلیے خصوصی لین صدر میں فعال کی گئی ہے

ویب ڈیسک November 27, 2025
کراچی:

شہر قائد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سڑکوں پر ایمبولینسوں کےلیے خصوصی لین فعال کردی گئی ہے۔

ایمبولنسوں کےلیے خصوصی لین شہر کے مصروف تجارتی علاقے صدرمیں مینسفیلڈ اسٹریٹ پر فعال کی گئی ہے۔

ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی جاوید نبی کھوسو کے مطابق ایمبولینسوں کے لیے خصوصی لین تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد فعال کی گئی۔ تجاوزات کے خاتمے کے بعد ہنگامی راستے کےلیے پہلی خصوصی ایمبولینس لین بنائی گئی ہے۔

انھوں نے کہا کہ ہنگامی راستوں  اور عوامی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی نے بتایا کہ ضلع کی دیگر سڑکوں پر بھی ہنگامی صورتحال کےلیے خصوصی لین فعال کی جائیں گی۔
