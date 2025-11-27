قومی اسمبلی میں بھارتی وزیردفاع کے متنازع بیان کے خلاف قرارداد منظور

پی پی پی کے رکن اسمبلی اسلم عالم نیازی نے بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان پر مذمتی قرارداد پیش کی

ویب ڈیسک November 27, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

قومی اسمبلی میں بھارت کے وزیردفاع راج ناتھ سنگھ کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کردی گئی اور کہا گیا کہ سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔

قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) کے رکن اسمبلی اسلم عالم نیازی نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے سندھ سے متعلق بیان پر مذمتی قرارداد پیش کی۔

قرارداد میں کہا گیا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان قابل مذمت ہے اور یہ بیان پاکستان کی خودمختاری پر حملہ ہے۔

قراردار میں کہا گیا کہ سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔

خیال رہے کہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے چند روز قبل دہلی میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ سندھ کی سرزمین آج بھارت کا حصہ نہیں ہے لیکن تہذیبی طور پر سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا۔

یہ بھی پڑھیں: سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، بھارتی وزیر دفاع کی ہرزہ سرائی پر مراد علی شاہ کا دو ٹوک جواب

انہوں نے کہا تھا کہ جہاں تک زمین کا تعلق ہے تو سرحدیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کل سندھ دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے، دریائے سندھ کے مالک ہمارے سندھ کے لوگ ہمیشہ ہمارے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ہی رہیں گے۔

راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ لاک کرشن ایڈوانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سندھی ہندؤں خاص طور پر ان کی نسل کے ہندؤں نے سندھ کی بھارت سے علیحدگی کو تسلیم نہیں کیا ہے اور صرف سندھ نہیں بلکہ پورے بھارت میں ہندو سمجھتے ہیں کہ دریائے سندھ مقدس ہے۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں متعدد بل منطور کیےگئے، جن میں کنگ حماد یونیورسٹی کے قیام کا ترمیمی بل 2025 بھی شامل ہے۔

اسی طرح دانش اسکول اتھارٹی بل 2025 اور قانون شہادت ترمیمی بل 2025 بھی قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا۔
