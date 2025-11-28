شاہ رخ خان نے سات گھنٹے تک میرا ہاتھ تھامے رکھا، ہنی سنگھ کا انکشاف

بھارتی موسیقار اور گلوکار یویو ہنی سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ ایک تقریب کے دوران شاہ رخ خان نے سات گھنٹے تک ان کا ہاتھ تھامے رکھا۔
42 سالہ ہنی سنگھ کے مطابق ’’لنگی ڈانس‘‘ کی کامیابی کے بعد شاہ رخ خان نے ایک دیوالی پارٹی رکھی، جہاں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑے رکھتے ہوئے مجھے امیتابھ بچن، ایشوریہ رائے، مادھوری ڈکشت سمیت دیگر بڑے ستاروں سے ملوایا۔ ہنی سنگھ نے کہا کہ یہ لمحہ میری زندگی کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ شاہ رخ خان سے دوستی کی بنیاد دراصل دہلی کنکشن تھا اور کنگ خان نے انہیں ذاتی طور پر فون کرکے ’’لنگی ڈانس‘‘ بنانے کی درخواست کی تھی۔
گلوکار کا کہنا تھا کہ بچپن میں وہ اسکول میں بھنگڑا، کیرتن اور مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے اور اسی دوران انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا کہ وہ بڑے ہوکر شاہ رخ خان بننا چاہتے ہیں۔
واضح رہے کہ یویو ہنی سنگھ ان دنوں اپنے نئے ورلڈ ٹور ’’مائی اسٹوری‘‘ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس سے قبل وہ 2013-14 میں شاہ رخ خان کے ساتھ دنیا بھر کا ٹور بھی کر چکے ہیں۔