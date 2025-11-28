ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

اس فلم میں فواد خان اور ماہرہ کی جوڑی کی طویل عرصے کے بعد واپسی ہوئی ہے

ویب ڈیسک November 28, 2025
فوٹو ایکس

پاکستان کی مشہور ترین اداکار جوڑی ماہرہ خان اور فواد خان کی رومانوی فلم نیلوفر ملک بھر میں ریلیز کردی گئی ہے۔

اس فلم سے انڈسٹری کا یہ معروف جوڑا سالوں بعد ایک ساتھ اسکرین پر نظر آرہا ہے جنہیں رومانوی کرداروں میں دیکھنے کیلیے مداح بے تاب ہیں۔

اس فلم کے مصنف اور ہدایت کار عمار رسول ہیں جنہوں نے سالوں کے بعد بہترین کاسٹ کو ایک ساتھ جمع کیا۔ فلم میں فواد خان، ماہرہ کے علاوہ مدیحہ امام، بہروز سبزواری سمیت دیگر بھی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔

فواد خان اس فلم کے شریک پروڈیوسر بھی ہیں۔

ماہرہ خان نے کہا تھا کہ اس فلم کے پروڈیوسر باصلاحیت اور ذہین ہیں انہوں نے سالوں بعد ہم سب کو ایک ساتھ جمع کردیا، میرے بہروز سبزواری، نوید شہزاد اور فواد کے ساتھ بھی مناظر ہیں۔

فلم کا شیان شان پریمپئر گزشتہ روز لاہور میں ہوا جس میں ماہرہ خان اپنے شوہر، فواد خان اپنی اہلیہ اور دیگر کاسٹ کے اداار شریک ہوئے۔

اس کے علاوہ معروف گائیک و قوال راحت فتح علی خان، عاطف اسلم اور علی ظفر بھی سینیما گھر پہنچے اور انکشاف کیا کہ تمام عالمی شہرت کے حامل اداکار پہلی بار پریمیئر سینیما میں دیکھ رہے ہیں۔

سوشل میڈیا پر فلم دیکھنے والے صارفین نے تبصرے کیے جن میں سے بیشتر نے نیلوفر کو شاندار قرار دیا۔

ایک اور صارف نے فلم کو 10 میں سے 6.5 نمبر دیے۔

 
ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
