دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ: محسن نقوی باکسنگ ایرینا پہنچ گئے

پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان بھی جناح اسپورٹس کمپلیکس میں موجود تھے

ویب ڈیسک November 28, 2025
facebook whatsup

دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے تیسرے روز  وزیر داخلہ و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بھی باکسنگ ایرینا پہنچ گئے۔

وزیر داخلہ اور پی سی بی سربراہ  محسن نقوی نے جناح اسپورٹس کمپلیکس میں جاری  انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ فائٹ فار گلوری کے مقابلے  دیکھے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان بھی جناح اسپورٹس کمپلیکس میں موجود تھے۔

محسن نقوی نے باکسنگ مقابلوں میں گہری دلچسپی لی اور پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔محسن نقوی نے کامیاب باکسرز میں میڈل بھی تقسیم کیے۔

برطانوی باکسر جمیز میٹکالف نے ایشیاگولڈ مڈل ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا۔جیمز میٹکالف نے ڈومینیکا ریپبلک کے جیولو ڈی جیسس کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔

ارجنٹائن کے باکسر البرٹو پلمیٹانے فلپائنی باکسر جوفر منٹانو کو شکست دے کر ڈبلیو بی اے ایشیاء ساؤتھ ویلٹر ویٹ کا ٹائٹل حاصل کیا۔

امریکی باکسر لارنس نیوٹن نے سپر بنٹم ویٹ باوٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ۔لارنس نیوٹن نے ڈومینیکن ریپبلک باکسر جون السنٹرا  کو ہرایا۔ فائٹ کا فیصلہ چھ راؤنڈ مکمل ہونے پر  امریکی باکسر کے حق میں دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 28, 2025 10:26 PM |
کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

 Nov 28, 2025 09:32 PM |
ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |

متعلقہ

Express News

مورال بلند ہے انشاء اللہ فائنل جیتیں گے: صائم ایوب

Express News

لاہور: گلوری فار فائٹ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری

Express News

اوور 40 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی: سیمی فائنل لائن اپ مکمل، پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟

Express News

اسلام آباد ریجن کے بلے باز شامل حسین کی قائد اعظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی

Express News

ورلڈکپ سے قبل فٹبال کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا؛ فیفا عرب کپ قطر 2025 کا شیڈول جاری

Express News

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز: سری لنکا نے پاکستان کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو