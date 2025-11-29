آسٹریلوی وزیر اعظم شادی کے بندھن میں بندھ گئے

آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے جوڈی ہیڈن سے شادی کر لی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق انتھونی البانیز اور جوڈی ہیڈن کی شادی 29 نومبر 2025 کو وزیر اعظم کی سرکاری رہائش پر ایک نجی تقریب میں ہوئی۔
یہ پہلی بار ہے کہ کوئی برسرِ اقتدار آسٹریلوی وزیر اعظم اپنی مدتِ ملازمت کے دوران شادی کر رہا ہے۔ یہ شادی کی تقریب عوامی نہیں تھی بلکہ شادی میں صرف قریبی دوست اور رشتہ دار موجود تھے۔
تقریب میں دلہن خوبصورت اور نفیس سے سفید گاؤن میں نظر آئیں اور دُلہا یعنی وزیر اعظم نیوی بلو سوٹ میں ملبوس تھے۔
اس موقع پر ان کا پالتو کتا ٹوٹو بھی موجود تھا جو ’ring-bearer‘ یعنی انگوٹھی کی حفاظت کی ذمہ داریاں سنبھال رہا تھا۔
تقریب میں موسیقی اور ایک خاص طور پر تیار شدہ شراب پیش کی گئی۔ تقریب، نجی اور ذاتی انداز کی تھی، کوئی سیاسی یا سرکاری تقریب نہیں تھی۔