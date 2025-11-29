آئی ایم ایف نے حکومتی نظام کا بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑ ڈالا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر

اسلام آباد:
اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ضمنی انتخابات اور حکومتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جس طرح نظام چلا رہی ہے، عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) نے بیچ چوراہے بھانڈا پھوڑ ڈالا ہے۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی جہاں سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اس وقت ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ ہر چیز بے معنی کردی گئی ہے، ضمنی الیکشن میں جوکچھ ہوا سب کے سامنے ہے، آج ہم نے پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت جس طرح نظام چلارہی ہے، عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) نے بیچ چوراہے بھاںڈا پھوڑ ڈالا ہے، جس ملک میں 5 ہزار ارب سے 6 ہزار ارب کی کرپشن ہو وہاں کیا حال ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح دوسری پارٹی میں شامل کیا گیا، آزاد کشمیر میں اپوزیشن بچی نہیں تو پھر عوام نے نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایسا نہ کریں کہ یہاں بھی وہی نوبت آئے۔
مصطفی نواز کھوکھر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی حقیقت ہیں، بانی پی ٹی آئی اس وقت سیاسی مقبول ترین لیڈر ہیں، قانون کی کتابوں کی وقعت ختم کردی گئی ہے، ملک میں غیر یقینی کی صورت حال پیدا ہوگئی ہے اور آپ کو کہتے ہیں ملک کو امن کی طرف لےکر جائیں۔
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما تیمور جھگڑا نے کہا کہ کل اقوام متحدہ کے کمشنر انسانی حقوق نے اپنی رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا ہے اور رپورٹ میں عدلیہ کی آزادی پر حیرانی کا اظہار کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم روز کہتے ہیں کہ عدلیہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا کو دہشت گرد ڈرگ ڈیلر کہا گیا، آپ میڈیا کو جتنا بھی سینسر کر لیں عوام کے ذہن کو سینسر نہیں کرسکتے۔
ضمنی انتخابات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان نتائج کے بعد سکندر سلطان راجا اور سیکریٹری عمر حمیر کی شفاف الیکشن کیسے ترجیح ہے، این اے-18 کے پی کا سب سے بڑا حلقہ ہے، اس پولنگ اسٹیشن میں 602 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔
تیمور جھگڑا نے دعویٰ کیا کہ شہر ناز عمر ایوب نے ایک لاکھ 49 ہزار 782 اور بابرنواز نے ایک لاکھ 24 ہزار 686 ووٹ حاصل کیے تھے، ہر تین میں سے دو پولنگ اسٹیشنز شہرناز عمر ایوب نے جیتے، اب تک فارم45، 46، 47، نہ ریلیز ہوا اور نہ ہی ای سی پی کی ویب پر اپ لوڈ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کو ڈبے میں ووٹ ڈالے اسی کا نکلے، الیکشن کمیشن نے اب تک صرف ایک کاغذ فارم 47 ریلیز کیا، فارم 47 ہمارے ملک کی سب سے بڑی گالی بن گئی ہے، کیوں الیکشن کے نام پر اربوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔