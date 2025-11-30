یہ چیز آپ کی ورزش کو ضائع کر سکتی ہے!

تحقیق میں سائنس دانوں نے 15 لاکھ سے زائد افراد کے ڈیٹا کا 10 برس سے زائد عرصہ تک مطالعہ کیا

ویب ڈیسک November 30, 2025
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ورزش سے حاصل کیے جانے والے کچھ فوائد ہماری رہائش کے مقام کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔

جرنل بی ایم سی میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے بتایا کہ وہ افراد جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں لیکن آلودہ فضا میں بھی رہتے ہیں ان میں ورزش سے حاصل ہونے کے فوائد کی نصف مقدار ختم ہوجاتی ہے۔

یونیوسٹی کالج لندن میں کی جانے والی تحقیق میں سائنس دانوں نے 15 لاکھ سے زائد افراد کے ڈیٹا کا 10 برس سے زائد عرصہ تک مطالعہ کیا، ان افراد کا تعلق برطانیہ، تائیوان، چین، ڈینمارک اور امریکا سے تھا۔

تحقیق میں ورزش کی عادت کے ساتھ آلودہ ذرات PM2.5 (جو پھیپھڑوں میں پھنس کر خون میں شامل ہو سکتے ہیں) کی موجودگی کو دیکھا گیا۔

محققین کو معلوم ہوا کہ وہ افراد جو ہر ہفتے کم از کم ڈھائی گھنٹے کی معتدل یا سخت ورزش کرتے ہیں ان کے ورزش نہ کرنے والوں کے مقابلے میں قبل از وقت مرنے کے امکانات 30 فی صد کم ہوتے ہیں۔

البتہ، اگر یہ افراد ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں باریک آلودہ ذرات کی مقدار زیادہ ہو (25 مائیکرو گرام فی مکعب سے زیادہ) تو یہ امکانات 30 فی صد سے کم ہو کر 12 سے 15 فی صد تک ہوجاتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

 Nov 29, 2025 07:01 PM |
پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

 Nov 29, 2025 06:21 PM |
وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

 Nov 29, 2025 05:42 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ بھر میں ڈینگی کے مزید 232 کیسز رپورٹ

Express News

مصنوعی مٹھاس جگر کی مہلک بیماری کا سبب بن سکتی ہے: تحقیق

Express News

الٹراپروسیسڈ غذائیں نوجوانوں میں کس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے؟

Express News

وزن میں کمی کےلیے چیا سیڈز کا استعمال کس طرح کریں؟

Express News

کافی پینا لمبی عمر کے امکانات بڑھا سکتا ہے: تحقیق

Express News

ورزش اور ڈائٹنگ کے بغیر سردی میں وزن کم کرنے کا حیرت انگیز طریقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو