لاہور، وردی کا وقار داؤ پر، پولیس اہلکار یوٹیوبرز کے آلہ کار بن گئے

یوٹیوبر پورے واقعے کی ویڈیو بناتا رہا جبکہ اہلکار اس کے اسکرپٹ کے مطابق حرکتیں کرتے رہے

ویب ڈیسک November 30, 2025
لاہور:

لاہور میں وردی کا رعب، سوشل میڈیا کی شہرت اور یوٹیوبرز کی شرارتیں اس وقت ایک خطرناک مرکب بن گئیں جب مشہور یوٹیوبر ذوالقرنین سکندر کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں باوردی پولیس اہلکار اس کے پرینک شو کا حصہ بنتے نظر آئے۔

یوٹیوبر نے اپنے دوستوں پر سنسنی خیز پرینک کرنے کی ٹھانی اور اس مقصد کے لیے ناکے پر تعینات پولیس اہلکاروں کو بھی کھیل میں شامل کر لیا۔

حیران کن طور پر اہلکار یوٹیوبر کے کہنے پر فوراً کاروائی میں شریک ہوگئے اور اس کے ساتھ اس کے دوستوں کے فلیٹ تک پہنچ گئے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوٹیوبر نے اہلکاروں کو کہا کہ میرے بھائی اور دوستوں کے فلیٹ پر ریڈ کرو اور انہیں تھپڑ مارو اور باوردی اہلکار واقعی اس ہدایت پر عمل کرتے بھی نظر آئے۔

پولیس اہلکار نہ صرف نوجوانوں پر جھوٹی جوا بازی کا الزام لگاتے رہے بلکہ انہیں تھانے لے جانے کی دھمکیاں دے کر ہراساں بھی کیا۔

 یوٹیوبر پورے واقعے کی ویڈیو بناتا رہا جبکہ اہلکار اس کے اسکرپٹ کے مطابق حرکتیں کرتے رہے۔

اسلحہ اٹھائے پولیس اہلکاروں کی اس پرینک ٹیم میں شمولیت نے شہریوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہے اور عوام سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وردی کا وقار اب یوٹیوبرز کی ریٹنگز کے لیے استعمال ہوگا؟
