لاہور:
معروف گلوکار ساحر علی بگا نے صائمہ نور، افشاں فواد اور ثانیہ اقبال کے ساتھ نئی میوزک ویڈیو ’مستانی‘ ریلیز کردی۔
ہفتوں کے انتظار کے بعد ساحر علی بگا نے “مستانی” کی مکمل میوزک ویڈیو ریلیز کردی ہے۔ اس پروجیکٹ میں کچھ بڑے نام شامل ہیں۔ صائمہ نور طویل وقفے کے بعد اسکرین پر واپس آئی ہیں اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اُنکی پرفارمنس سب کو یاد دلاتی ہے کہ وہ پاکستانی سینما میں لیجنڈ کیوں سمجھی جاتی ہیں۔
افشاں فواد کی آواز ٹریک میں اصل طاقت کا اضافہ کرتی ہے۔ بگا کی کمپوزیشن اور فواد کی آواز کا امتزاج کچھ ایسا بناتا ہے جو تازہ اور جانا پہچانا دونوں لگتا ہے۔
ساحر علی بگا نے ویڈیو کی ریلیز کے موقع پر کہا کہ مستانی دل سے بنایا گیا ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ کلاسک اور جدید آوازوں کا امتزاج ہے اور لیجنڈری صائمہ نور جی کا اسکرین پر اپنی خوبصورتی بکھیرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔
گلوکار نے کہا کہ افشاں فواد کی آواز نے گانے میں ایک طاقتور نئی جہت کا اضافہ کیا ہے اور میں آخر کار اپنے اجتماعی وژن کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنے پر بہت خوش ہوں۔ یہ مداحوں کے لیے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کی توانائی کو محسوس کریں گے-
ویڈیو کی ہدایت کاری عاصم حسین نے کی اور پروڈیوسر عمریہ ساحر ہیں جبکہ فہد حسین نے لیکوئڈ فلمز کے ذریعے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر کام کیا۔
پروڈکشن کا معیار اعلیٰ ہے جس میں جدید بصری عناصر کو روایتی پاکستانی عناصر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ نیون لائٹس، کلاسک کاریں اور ثانیہ اقبال کی دلچسپ کوریوگرافی ہے جو چیزوں کو حرکت میں رکھتی ہے۔
موسیقی کے لحاظ سے زائر علی بگا نے میوزک پروڈکشن سنبھالی اور ایاز سونو اور مجتبیٰ علی چونی نے اضافی کام کیا۔ گانا خود ساحر علی بگا نے کمپوز اور لکھا ہے۔