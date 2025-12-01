فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (نارتھ) کے زیر اہتمام کیڈٹ کالج سوات میں ادبی کنوینشن کا انعقاد کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ادبی کنونشن میں ملک کی معروف ادبی، شعری اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا (نارتھ) تھے۔ تقریب میں مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، شعر و سخن کے رنگ بکھیرے اور ادب کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
محفل کے دوران حاضرین بھرپور دلچسپی سے ادبی ماحول اور فکری گفتگو سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ تقریب میں شرکاء نے پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا خصوصی شکریہ اداکیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایف سی نے امن و امان، علم و ادب کے فروغ کیلئے کامیاب اور خوبصورت ادبی کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔
شرکا نے کہا کہ امن اور ادب کے فروغ کیلئے ادبی کنونشن کی اس کاوش کو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس طرح کی علمی و ادبی سرگرمیاں نوجوان نسل کی تربیت میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔ ادبی سرگرمیاں معاشرے میں برداشت، ہم آہنگی اور فکری ترقی کے رجحانات کو فروغ دیتی ہیں۔
شرکا نے مزید کہا کہ آئندہ بھی ایسی محافل کا سلسلہ جاری رکھا جائے تاکہ ادب و ثقافت کی ترویج و ترقی کا سفر مزید مضبوط ہو سکے۔