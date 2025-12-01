کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان کا آندرے رسل کو جذباتی خراج تحسین

 آندرے رسل جو 12 سیزنز تک آئی پی ایل میں شاندار کارکردگی دکھاتے رہے

ویب ڈیسک December 01, 2025
facebook whatsup

کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک اور بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان نے آندرے رسل کی آئی پی ایل سے ریٹائرمنٹ پر جذباتی پیغام جاری کرتے ہوئے انہیں ٹیم کی تاریخ کا ناقابلِ فراموش حصہ قرار دے دیا۔

 آندرے رسل جو 12 سیزنز تک آئی پی ایل میں شاندار کارکردگی دکھاتے رہے، اب لیگ کرکٹ کو خیرباد کہہ کر 2026 سے کے کے آر کے ’پاور کوچ‘ کی حیثیت سے نئی ذمہ داری نبھائیں گے، جبکہ دیگر عالمی ٹی ٹوئنٹی لیگز میں ان کا کریئر جاری رہے گا۔

آندرے رسل کے اعلان کے بعد شاہ رخ خان نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ رسل صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ’’نائٹ اِن شائننگ آرمر‘‘ ہیں جنہوں نے برسوں تک ٹیم کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں۔

 شاہ رخ نے لکھا کہ رسل کو کبھی بھی پرپل اینڈ گولڈ کے علاوہ کسی اور جرسی میں سوچنا بھی عجیب لگتا ہے کیونکہ ان کی شناخت اب مکمل طور پر کے کے آر سے جڑ چکی ہے۔

شاہ رخ خان نے اپنے پیغام میں یہ بھی واضح کیا کہ رسل کا نیا سفر صرف کردار کی تبدیلی ہے، رشتہ وہی رہے گا۔ انہوں نے محبت بھرے انداز میں انہیں ’’مسّل رسل فار لائف‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوری کے کے آر فیملی اُن کے ساتھ کھڑی ہے اور آئندہ بھی ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔

آندرے رسل نے آئی پی ایل کے 140 میچز میں 2,651 رنز، 174 کے تباہ کن اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ  بنائے جبکہ 123 وکٹوں نے انہیں لیگ کے خطرناک ترین میچ ونرز میں شامل کیا۔ 

وہ کے کے آر کے ساتھ دو بار چیمپئن بھی بنے (2014، 2024) اور دو مرتبہ ایم وی پی ایوارڈ (2015، 2019) جیت کر فرنچائز لیجنڈ کا درجہ حاصل کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

 Dec 01, 2025 01:00 PM |
شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

 Dec 01, 2025 11:53 AM |
جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی کی اہلیہ کے ساتھ پہلی جھلک سامنے آگئی، مداح پریشان

جیل سے رہائی کے بعد ڈکی بھائی کی اہلیہ کے ساتھ پہلی جھلک سامنے آگئی، مداح پریشان

 Dec 01, 2025 11:20 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ کے جے کلارک اے ٹی پی چیلنجرز کپ سنگلز کے چیمپئن بن گئے

Express News

ویرات کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ کر تاریخ رقم کردی

Express News

بھارت اور جنوبی افریقا کے میچ میں مداح میدان میں گھس کر ویرات کوہلی سے جا لپٹا

Express News

پہلا ون ڈے: بھارت نے جنوبی افریقا کو شکست دے دی، کوہلی کی شاندار سنچری

Express News

انڈر 17 ایشین کپ کوالیفائر: پاکستان نے گوام کیخلاف تاریخی فتح حاصل کرلی

Express News

کپتان بدلے لیکن نہ بدلی تو بھارت کی قسمت، ٹاس ہارنے کا نیا ریکارڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو